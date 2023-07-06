Gevher Nesibe Medresesi'nde her ay 'Eyvan Sohbetleri' yapılacak

 Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi'nde, Türkiye tarihinin önemli olayları, kültür varlıkları, sanat eserleri, doğal güzellikleri gibi konuların konuşulacağı ve her ay uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı, 'Eyvan Sohbetleri' etkinlikleri yapılacak.

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  • 06.07.2023 18:46
  • Güncelleme: 06.07.2023 18:46
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Gevher Nesibe Medresesi'nde her ay 'Eyvan Sohbetleri' yapılacak

 ‘Çanakkale Ruhu’ başlıklı konferans ise Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’nde 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 19:00’da başlayacak. 

Anadolu Selçuklularının ilim ve irfan yuvası olarak inşa ettikleri Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’nde, Türkiye tarihinin önemli olayları, kültür varlıkları, sanat eserleri, doğal güzellikleri gibi başlıklar başta olmak üzere çeşitli konuların konuşulacağı ve her ay uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, ‘Eyvan Sohbetleri’ adıyla bir etkinlik yapılması planlanmaktadır. 

Buna yönelik olarak Eyvan Sohbetlerinin ilki, kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi, Öğr. Gör. Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla ‘Çanakkale Ruhu’ başlıklı konferansla Gevher Nesibe Medresesi ve Şifahanesi’nde 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 19:00’da başlayacak.

1ha

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