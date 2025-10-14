Gevher Nesibe Şifahanesi'nde 'Modern Tıp' konuşuldu

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde düzenlenen panele, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Dr. Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Kaymakamı Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, İl Sağlı Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin Açılışında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, “Kayseri’nin 6 bin yıllık bir yazılı tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, “Gevher Nesibe dünyanın en eski tıp fakültelerinden birinin yapılmasına vesile olmuş Selçuklu melikesi olarak bizim çok önemli bir değerimiz. Fakat şimdiye kadar hiç kullanabildik mi, kullanamadık. Büyükşehir Belediyemizin önemli katkılarıyla burası bir müzeye dönüştürüldü. Selçuklu Müzesi oldu. Şu anda çok daha aktif ve faal. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da yaptığı konuşmada Kayseri’nin köklü bir geçmişe sahip olan bir şehir olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Gevher Nesibe Medrese ve Şifahanesi'nin inşaat detaylarına baktığınız zaman çok güzel kanalların olduğunu, bu ses kanalları üzerinden aslında tedavinin müzikle su sesiyle yapıldığı bir dönemi konuşuyoruz. Biz böyle bir medeniyetin torunları olarak bugünlerde bunları konuşabilmek, her nesle kısmet olmayan bir hazineye sahip olduğumuzun da bir göstergesidir.”

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş’de konuşmasında“1649 yılında Mevlana'nın Kayseri ziyaretinde Kayseri İle ilgili bir kısımda Kayseri'nin hayırseverliğinden bahsediyor. Ta o dönemden hakikaten yüzyıllar önce bu şehir hep hayırseverlikleri ile ön plana çıkmış. Belki de onun yüz suyu hürmetine Rabb'im bu şehre o kadar zenginlik vermiş ki bu şehre ticareti, sanayi hakikaten çok iyi yapma hasretine vermiş. Tarih vermiş. Şu an bulunduğumuz mekan ülkemiz için coğrafyamız için çok önemli bir mekan. Kültür vermiş, turizm vermiş. Çok güzel bir doğası var” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ise konuşmasında düzenlenen panelde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Asırlardır ayakta kalan Gevher Nesibe Darüşşifası’nda birçok hasta burada eğitim görmüş hekimlerden şifa gördü. İnşallah bugün burada gerçekleştirilecek olan panelin hem şehrimizin bu güzide eserinin şehrin turizmine katkı sağlamasını beklerken, hem de tıp bilimi adına gelecekte geçmişten bugüne yapılabilen mücadelelere ışık tutarak yeni nesillere de örnek olacağını ümit ediyorum” şekline konuştu.

ERÜ Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zuhal Hamurcu ise Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü’nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından Renkli Tebeşir Sanat Merkezi tarafından Gevher Nesibe Darüşşifası konusunda tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatronun ardından ise ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazife Oya Levendoğlu ve ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nargiz Eminova tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Müzik dinletisinin ardından panele geçildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler’in moderatörlüğünde düzenlenen ilk oturumda “Gevher Nesibe Şifahanesi’nden Günümüze Eğitim ve Tedavi Yaklaşımları” konusunda ERÜ Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitü Müdürü Prof. Dr. Zuhal Hamurcu tarafından “Gevher Nesibe Medresesi Önderliğinde Günümüzde Eğitim”, ERÜ Genom ve Kök Hücre (GENKÖK) Merkez Müdürü Prof. Dr. Serpil Taheri tarafından “Rejeneratif Tıbbın Geleceği: GENKÖK Perspektifinden Kök Hücre ve Eksozom Uygulamaları” ve Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma (ERFARMA) Merkez Müdürü Doç. Dr. Gülay Sezer tarafından “Gevher Nesibe'den Günümüze İlaçla Tedavide Gelinen Son Nokta” Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Tekiner tarafından da “Tıp Tarihi Perspektifinden Gevher Nesibe Darüşşifası” konularında sunum gerçekleştirildi.

Oturumun ardından ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Dr. Parisa Sahafıasl Minyatür Sanatı Sergisi’nin davetliler tarafından gezildi.

Panelin ikinci gününde ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun’un moderatörlğünde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Araştırmacı Tarihçi Yazar Mehmet Çayırdağ, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem “Gevher Nesibe Şifahanesi ve Müzeye Dönüşüm Süreci” konusunda katılımcılara bilgi verecek. İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’ın moderatörlüğündeki panelde ise Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehtap Nisari tarafından “Kayseri’nin Şifalı Mirası: Gilaburu”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Funda Şener tarafından da “Gevher Nesibe Şifahanesi'nden Otizme Uzanan Yolculuk” konularında sunumlar gerçekleştirilecek.