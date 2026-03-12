Gevher Nesibe Spor Salonunda geleceğin tekvandocuları yetişiyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor okulları birçok branşta yıl boyunca eğitim veriyor. Okulların kapandığı yaz aylarında en yoğun zamanlarını geçiren spor kurslar, okullar açıkken çocukların derslerine göre planlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı’nın Kayseri’ye geldikten sonra tadilat yaptırarak spora kazandırdığı Gevher Nesibe Spor Salonunda voleybol gibi takım sporlarının yanısra tekvando, karate, halk oyunları, tiyatro gibi branşlarda da eğitimler verliyor. Salonda tekvando eğitimi alan çocuklar Kayseri bazında ve ulusal müsabakalarda derece elde etmeye başladı. Çalışmaları hakkında açıklama yapan Kayseri Gençlik Spor İl Antrenörü Tekvando Antrenörü, Milli Takım antrenörü Muhammet Koç, “Yaklaşık 3 senedir Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda tekvando antrenörlüğü yapmaktayım. İl Müdürümüz Ali İhsan Kabakçı sağ olsun bu salonu tadilat etti ve bizlere açtı. Burada da sporcularımız yetişiyor. Son olarak 2 sporcumuz Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldular. Başarılar kazanmaya başladılar. Sporcularımızın da gayretiyle antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu sporu merak edenler veya bizleri ziyaret etmek isteyenler Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü aracılığı ile veya direk salonumuza gelebilirler. Kayıt yaptırmak isteyenler de aynı şekilde yapabilir. Bizim buradaki antrenmanlarımız tamamıyla ücretsiz. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde burada antrenmanlarımızı yapıyoruz. Sporcu sayılarımız da yükselmeye başladı. Bir an önce gelip kayıt yapmalarını bekliyorum. Biz haftanın 6 günü boyunca buradayız. Hem sabah antrenmanlarımız var. Hem akşam antrenmanlarımız var. Sporcularımızın hepsi öğrenci. Biz onların okul durumuna göre antrenman programlarımızı belirleniyor. Onlar okuldan çıktıktan sonra geliyorlar. Çalışmalarımız hafta sonu ve hafta içi akşamları da devam ediyor” diye konuştu.