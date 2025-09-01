Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini bekliyor

Kayseri’nin gerek tarih gerekse turizm bakımından önemli değeri olan Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, Kültür yolu Festivali’ne hazırlanan Kayseri’de ziyaretçilerini doyuracak nitelikte güncelleniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile müzecilik faaliyetlerini hızlandırdıklarını vurguladı.

Senem konuya ilişkin olarak, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ile şehrimizde müzecilik faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Bu kapsamda bir taraftan yeni müzelerimizin yapılması çalışmaları devam ederken, tamamlanmış, hizmet veren müzelerimizde de güncelleme çalışmalarımız sürüyor” dedi.

30 Bölümden 11’i Güncellendi

Özellikle Kültür Yolu Festivali Etkinlikleri çerçevesinde müzelerin öneminin altını çizen Senem, Selçuklu Uygarlığı ve Tıp Tarihi Müzesi’nde 30 adet sergi bölümünün yer aldığını, çalışmalar kapsamında 11 bölümde yenilemelerin yapıldığını ve müze depolarında bulunan 62 eserin sergilenmeye başladığını belirtti.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında en dikkat çekici yeniliğin, New York Metropolitan Müzesi’nde sergilenen Selçuklu eserlerinin görsellerinin yer aldığı bölüm olduğunu vurgulayarak “New York Metropolitan Müzesi’ndeki sergilenen Selçuklu eserleri ile ilgili de bir bölüm oluşturduk. Burada lightbox’larla görselleri vurgulanmış bir şekilde bu önemli ve değerli eserleri ziyaretçilerimiz müzemizde görebilirler” diye konuştu.

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’ndeki güncelleme çalışmalarının bir diğer boyutunun da halılarla ilgili olduğunu ifade eden Senem, “Orijinalleri Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan Selçuklu halılarından üç tanesinin bir bölü üç oranında replikalarını yaptık. Bu Selçuklu halı örneklerini ziyaretçilerimiz müzemizde görebilecekler” ifadelerin kullandı.

Senem, verdiği bilgilerde, “Bunun yanında yıl içerisinde daha önce de yapılan programda bahsedilmişti, Kızıl Köşk kazı buluntularımızla ilgili özel bir oda yaptık. Darüşşifalarımız, dini yapılar ve inanış odası, simge ve sembol odası, taş eserlerimiz ile ilgili bölümlerimiz yenilendi. Ayrıca medrese bölümümüzde özellikle Selçuklu kentlerimiz, beylikler dönemine ait sikkelerin görselleri ve Anadolu dışında diğer Selçuklu coğrafyasındaki Selçuklu eserlerinin mimari yapılarının görüldüğü bir bölüm de ortaya koyduk” diyerek, diğer taraftan mezar taşları ve ölü gömme gelenekleri ile ilgili bölümün de güncellendiğini duyurdu.

“Ziyaretçilerimizi Sürprizler Bekliyor, Şaşıracakları Bir Ortam Görecekler”

Konuşmasında, “Türbe bölümümüzde ise Gevher Nesibe’nin aşk hikâyesi daha farklı bir konsept ile vurgulanmaya başlandı. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Şaşıracakları bir ortam görecekler. Özellikle bu Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde şehir dışından gelen ziyaretçilerimizi sürprizler bekliyor” ifadelerinde bulunan Senem, yerli yabancı herkesi müzeleri ziyaret etmeye davet etti.