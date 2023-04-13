Gezi parasını depremzedelere bağışlamıştı, iyilik yapıp iyilik buldu

Sivas'ta gezi için kumbarasında biriktirdiği 700 lirayı depremzedelere bağışlayan çocuğun gezi parasını belediye başkanı karşıladı.

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  • 13.04.2023 11:43
  • Güncelleme: 13.04.2023 11:43
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Gezi parasını depremzedelere bağışlamıştı, iyilik yapıp iyilik buldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta gezi için kumbarasında biriktirdiği 700 lirayı depremzedelere bağışlayan çocuğun gezi parasını belediye başkanı karşıladı.

Sivas’ta yaşayan 2’inci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Fırat Duman Sivas’ın Divriği ilçesine düzenlenen sınıf gezisi için 6 ayda biriktirdiği 700 lirayı asrın felaketinde depremzedelere bağışladı. Minik Fırat yaptığı bağıştan dolayı sınıf gezisine katılamayacağı için belediye başkanı kolları sıvadı. Durumu öğrenen Sivas Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Öztürk minik Fırat’ın yaptığı bu bağıştan çok etkilendi. Başkan Öztürk, minik Fırat’ın gezi masraflarını karşılayacağını söyledi.

“Geziye gitmesem de olurdu ama depremzedeler daha önemli”

Gezi parasını depremzedelere bağışlayan Fırat Duman, depremzedelerin geziden daha önemli olduğunu söyleyerek, “Ben geziye gitmesem de olurdu ama depremzedeler daha önemli. Sonuçta bir gezi, ben gitmesem de bir şey olmayacak ama benim param sayesinde onlara yarımcı olacağım. 700 lira vardı ve 6 ayda biriktirmiştim. Şimdi Divriği’ye gideceğim için çok mutluydum. Çünkü arkadaşlarımla gezmeyi çok istiyordum. Biz ilkokulda hiçbir geziye gidemedik, şimdi gideceğim için mutluyum” dedi.

“Küçücük yaşında büyük aklıyla düşündüğü bizi etkiledi”

Yıldız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, minik Fırat’ın düşüncesinden etkilendiğinden bahsederek, “ Fırat kardeşimizin küçücük yaşında büyük aklıyla düşündüğü bizi etkiledi. Kumbarasında gezi için biriktirdiği paraları depremzede kardeşlerimize bir faydası olur diye göndermiş. Ben bunu duyunca çok duygulandım. Divriği gezisinden mahrum kalmaması için masraflarını ben karşılayacağım” diye konuştu.

İHA

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