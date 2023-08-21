Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlamış olan otobüsü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin talebi üzerine ‘Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğine’ dönüştürdü. 6 Şubat tarihinde Kayseri’de hizmete başlayacağını ancak deprem nedeniyle Hatay’a görevlendirilen Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Kayseri için hizmete başlıyor.

Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Coşkun, projeyi Başkan Büyükkılıç’a ilettiklerinde teveccüh gösterdiğini ifade ederek, “Saha çalışmalarımızda yaptığımız tespitler sonucu kırsal kesimdeki yaşlı vatandaşlarımız için ağız ve diş sağlığı hizmeti götürmek adına bir proje geliştirdik. Burada da İl Sağlık Müdürümüzle istişarelerimiz sonucunda bir otobüs yapmayı planladık ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a iletildi bu isteğimiz. Sağ olsun kendisi de teveccüh gösterdiler” diye konuştu.

“6 ŞUBAT’TA HİZMETE GİRECEKTİ ANCAK HATAY’A GÖREVLENDİRİLDİ, 15 BİN 300 KİŞİYE HİZMET VERDİ”

Başhekim Coşkun, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nin 6 Şubat tarihinde Kayseri’de hizmete başlayacağını ancak deprem nedeniyle Hatay’a görevlendirildiğini söyleyerek, “Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığımız tarafından dizayn edilen, tasarım yapılan otobüsümüz tıbbi donanımlarla donatıldıktan sonra 6 Şubat’ta Kayseri’de hizmete geçirilecekti. Lakin istemediğimiz bir olaydan dolayı, deprem hadisesi gerçekleştiği için Hatay ilimize görevlendirildi. Hatay ilimizde, 180 gün boyunca hizmet veren otobüsümüzde 15 bin 300 depremzede vatandaşımıza ağız, diş sağlığı hizmeti verildi. Bunların içerisinde temel tedavileri yapıldı. Ağız diş sağlığı konusunda bilgiler verildi. Kanal tedavileri, dolgular, diş çekimleri. Yani aciliyet gerektiren bütün tedavi hizmetleri verilmiş oldu. Bugün itibariyle de görevini tamamlayan otobüsümüz Kayseri’ye geri geldi” şeklinde konuştu.

“MODERN BİR HİZMETİ ULAŞTIRMAKTAN DOLAYI GURURLUYUZ”

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sefa Sürmelioğlu ise açıklamasında hasta vatandaşlara daha modern bir hizmeti ulaştırmaktan dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, “Aracımız inşallah görevini yerine getirdiğini düşünüyoruz. Biz de hayırlı olmasının diliyoruz. Güzel günlerde inşallah hastaya ulaşabilecekleri, daha modern bir şekilde ulaştıkları, hizmet ettikleri, yardımcı olacakları bir aracı kullanıma verdiğimiz için gururluyuz” ifadelerinde bulundu.