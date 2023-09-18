Gezici kanser aracı, Talas'ı tarıyor

Talas Belediyesi’nin hazırlayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis ettiği Gezici Kanser Tarama Aracı, uzman ekiplerle birlikte kırsal mahalleleri gezip kanser taraması yaparak hastalığın erken teşhisine imkan sağlıyor. Kuruköprü Mahallesi ile başlayıp Kepez, Süleymanlı, Reşadiye ve Zincidere mahalleleriyle devam eden kanser tarama çalışmasında şu ana kadar 117’si mamografi testi olmak üzere toplam 339 test yapıldı.

Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan mahalle sakinleri de hizmetin çok yararlı olduğunu söyleyerek, “Bu hizmetin buraya gelmesinde vesile olan başta Başkan Yalçın olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Burada başta mahallemiz kadınları olmak üzere çoğumuzun sürekli şehre gitme imkanı olmayabiliyor. Bu hizmet böylece ayağımıza gelmiş oldu. Başta Başkan Yalçın olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Her hafta perşembe günü bir kırsal mahalleye giden Gezici Kanser Tarama Aracı, 21 Eylül Perşembe, Çömlekçi Mahallesi’nde olacak.