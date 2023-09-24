Gezici Kütüphane az gitti uz gitti dere tepe düz gitti

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Gezici Kütüphane Okuma Şenliği’ yaz dönemi sona erdi. Yaklaşık üç ay süren Gezici Kütüphane Okuma Şenliği, 21 Eylül’de Akçakaya Mahallesi ile son buldu. Çocukların hem eğlenip hem de öğrendiği etkinliklerden 7 bin 300 kişi yararlandı. 22 kırsal mahallenin tamamını içine alan etkinlik 4 Temmuz’da Kuruköprü Mahallesi ile başladı. Salı ve perşembe günleri düzenlenen uygulama çerçevesinde her hafta iki mahalle ziyaret edildi.

Her yaştan okuyucuya hitap eden organizasyonda çocuklar için de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluştu. Etkinlikte ayrıca çocuklara kek ve su gibi çeşitli ikramlıklar ile balon ve Başkan Yalçın tarafından özel olarak yaptırılan günlükler hediye edildi.

“Teşekkürler başkan amca”

Etkinliğe katılarak eğitici oyunlar öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını “Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle ifade etti. Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de memnun kaldı. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkürlerini dile getirdi. Bu tür etkinliklerle çocukların okumaya teşvik edildiğini ifade eden veli Nihayet Karakaya; “Başkan Mustafa Yalçın’a bu tür aktiviteler yaptığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu” dedi.

Aziz Güneş isimli veli de; “Çocukları sevindirmek her şeyden önemlidir. Geldiğiniz için teşekkür ederiz” diyerek memnuniyetini ifade ederken, Gül Karabulut isimli bir diğer veli de çocukların mutluluğunu gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu kaydetti.