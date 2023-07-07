Gezici kütüphane Talas kırsalında

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği ‘Gezici Kütüphane Okuma Şenliği’ devam ediyor. Bu yıl 4 Temmuz’da başlayan ve 6 Eylül’e kadar sürecek olan uygulama ile çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

22 kırsal mahallenin tamamında olacak etkinliğin ilk adresi Kuruköprü, ikinci durağı Çatakdere Mahallesi oldu. Salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenen uygulama haftada iki gün bir mahallede devam edecek. Her yaştan okuyucuya hitap eden kütüphanenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli aktiviteler de uygulama çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor. Etkinliğe katılarak eğitici oyunlarla öğrenirken eğlenmenin de keyfini yaşayan çocuklar da Başkan Yalçın’a teşekkürlerini gönderdi. Çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, mutluluklarını “Teşekkürler Başkan Amca” sözleriyle ifade etti.

Gezici kütüphane ve okuma şenliği uygulamasından küçükler kadar büyükler de oldukça memnun kalıyor. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Bu tür etkinliklerle çocukların okumaya teşvik edildiğini ifade eden Veli Nihayet Karakaya; “Başkan Mustafa Yalçın’a bu tür aktiviteler yaptığı için teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu” dedi. Çatakdere Mahallesi’nden Aziz Güneş isimli bir veli de; “Çocukları sevindirmek her şeyden önemlidir. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.” diyerek memnuniyetini ifade etti. Gül Karabulut isimli bir diğer veli de çocukların mutluluğunu gördükçe kendilerinin de mutlu olduğunu ifade ederek teşekkürlerini iletti.