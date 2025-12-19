GİB'in Vergi Borçluları Listesi hakkında Kayseri Elektrik'ten Açıklama

GİB'in internet sitesinde kesinleşen tarhiyatlara ilişkin liste de yayımlandı. Bu listede toplam 3 bin 840 mükellef bulunurken, bunların 720'sinin gerçek kişi, 3 bin 120'sinin ise tüzel kişi olduğu belirtildi. Mükelleflerin 575’inin faal olduğu, bu sayının toplamın yüzde 15'ine karşılık geldiği kaydedildi. Terk mükellef sayısı ise 3 bin 265 olarak açıklandı.

Kayseri’de 5 milyon ve üzeri devlete borcu olan firmalar da listede yer aldı. Listenin 2496.sırasında 7.991.649 TL devlete vergi borcu olan Kayseri Elektrik Perakende A.Ş’nin bulunması oldukça dikkat çekmişti.

GİB'in vergi borçluları listesini esas alarak yapmış olduğumuz haberle ilgili KEPSAŞ yönetiminden bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada kurumun hiçbir vergi borcu olmadığı vurgulanarak, bu bilginin kamuoyuyla paylaşılması ‘yanıltıcı bir algı’ olarak nitelendirildi.

KEPSAŞ tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

Bazı basın yayın organlarında şirketimizin isminin “vergi yüzsüzleri” başlığı altında anılmasına ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur.

Şirketimize ilişkin vergi ihbarnamesi Ocak 2025 döneminde tebliğ edilmiş olup, bu sürece bağlı olarak oluşan ödeme vadeleri Şubat 2025 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tutarlar, 21.01.2025 tarihinde gerçekleştirilen uzlaşma süreci sonrasında, vade tarihleri beklenmeksizin tam ve eksiksiz şekilde ödenmiştir.

Bu çerçevede, şirketimizin vadesi geçmiş herhangi bir vergi borcu bulunmamaktadır. Haberde kullanılan ve resmî bir tanımlama niteliği taşımayan ifadeler, vergisel sürecin zamanlaması dikkate alınmadan kamuoyuna yansıtılmış olup yanıltıcı bir algı oluşturmaktadır.

KEPSAŞ A.Ş., tüm mali ve vergisel yükümlülüklerini mevzuata uygun, şeffaf ve zamanında yerine getiren bir kamu hizmeti şirketidir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla saygıyla duyurulur.