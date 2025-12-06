Gıda denetiminde hafta sonu mesaisi

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gıda denetimleri sürüyor. Hafta sonu da gerçekleşen denetimde ekipler kasap, market, restoran gibi işletmelerde incelemelerini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla; Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda kontrol ekiplerince hafta sonu da gıda incelemeleri sürüyor. Ekipler, kasap, market, restoran gibi işletmelerde denetimler yürütüyor.  Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Gıda kontrol ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin cumartesi günü de vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerine devam etmektedir. Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir” denildi.

