Gıda Güvenliği Denetimlerinde Ciddi Sorunlar
Son altı ayda gerçekleştirilen gıda denetimlerinde, Türkiye'de gıda güvenliği ile ilgili ciddi sorunlar ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde, süt ve süt ürünleri ile et ve et ürünlerinde taklit ve tağşiş vakaları dikkat çekti.
Natamisin Kullanımı Belirlendi
Denetimler sonucunda, süt ve süt ürünlerinde altı farklı üründe natamisin maddesinin kullanıldığı tespit edildi. Bu madde, gıda ürünlerinde sınırlı kullanıma izin verilmesine rağmen, yanlış ve yoğun kullanımının sağlık riskleri oluşturabileceği vurgulandı.
Et Ürünlerinde Taklit ve Tağşiş
Son incelemelerde, et ve et ürünleri kategorisinde 20 üründe tek tırnaklı eti ve domuz eti bulundu. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşların sağlığını tehdit eden hileli ürünlerin piyasada yer aldığını gösteriyor.
Bitkisel Yağ Kullanımı
Süt ve süt ürünlerinde yapılan denetimlerde, 56 üründe bitkisel yağ kullanımı saptandı. Peynir, tereyağı ve kaymak gibi ürünlerde hayvansal yağ yerine ucuz bitkisel yağların kullanıldığı belirlendi.
Ürün Kalitesinde Düşüş
Ayrıca, süt ve süt ürünlerinde 128 üründe ürün özelliklerinin değiştirildiği, özellikle yağ oranlarının ciddi şekilde düşürüldüğü ifade edildi. Bu durum, ürünlerin hem kalitesini hem de besin değerini olumsuz etkiliyor.
Denetim Yetersizliği
Gıda denetimlerinin 750 bini bulan işletmelerde yalnızca 7500 bakanlık görevlisi ile gerçekleştirildiği belirtiliyor. Kayıt dışı işletmelerin de göz önünde bulundurulması durumunda, personel yetersizliği ve yaptırım eksikliği nedeniyle gıda güvenliğinin tehlikeye girdiği ifade ediliyor.
Tüketici Koruma İhtiyacı
Denetimlerin artırılması ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiği vurgulanırken, taklit ve tağşişe yönelen gıdaların piyasadan ayıklanması gerektiği belirtildi. Gıda mühendislerinin daha fazla istihdam edilmesi gerektiği de dile getirildi.