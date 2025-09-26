  • Haberler
'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması' 81 ilde zorunlu oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması'nı 81 ilde zorunlu olarak uygulamaya başlattıklarını duyurdu. Bakan Yumaklı, 'Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulamasını, 81 ilimizde zorunlu olarak uygulamaya başladık' dedi.

‘Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması’ Türkiye’nin 81 ilinde zorunlu hale getirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uygulamanın zorunlu hale geldiğini ve ‘Tarım Cebimde’ uygulaması ile erişim sağlanabileceğini vurguladı. Bakan Yumaklı, “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulamasını, 81 ilimizde zorunlu olarak uygulamaya başladık. Tarım Cebimde uygulamamızı indirip, ziyaret ettiğiniz işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini rahatlıkla kontrol edebilirsiniz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

