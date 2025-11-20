Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi Türkaslan, 'Zehirlenmelerin yüzde 50'si tavuktan kaynaklı'

Gıda Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Ergül Türkarslan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sivil Toplum programına konuk olarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

‘SOKAK LEZZETLERİNE DİKKAT EDİLMELİ’

Türkarslan, sokak lezzetleri gibi açık gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve zehirlenmelerin de yüzde 50 oranda tavuk kaynaklı olduğunu belirtti. Türkarslan, “Kayseri'de de Türkiye genelinde de en riskli sektörler et ve süt sektörleri. Yani et ürünleri ve süt ürünleri, bir defa Bakanlığın da aynı öngörüyü yaparak onaylı işletme dedikleri, onaylı işletme dediğimiz sektörler et ve süt sektörleri. Buraların tabii daha ciddi denetlenmesi, daha ciddi bakılması gerekir. Ve buralarda maalesef merdiven altı işletme çok fazla, et ve süt işletmeleri olarak. Risk de çok fazla. Ve bu ürünlerin eğer kontrolsüz, denetimsiz ortamlarda, noktalarda restoranda, lokantada, hazır yemek yerlerinde bu ürünlerden kaynaklı gıda zehirlenmeleri zaten çok çok fazla. Zehirlenmelerin yüzde 50'si Türkiye geneli tavuktan kaynaklıdır. O yüzden bunlara daha dikkat etmemiz gerekiyor, daha çok risk teşkil ediyor. En çok kontrol altına almamız gereken sokak lezzetleri, kayıtsız işletmeler, bir kayda tabi olmayan, vergi vermeyen, akşamları açan, yol kenarlarında gördüğümüz yerler, açıkta gıda satan, üreten, pişiren, sunan işletmeler en çok riskli dediğimiz yerlerdir. Markalı, büyük, bildiğimiz, yıllardır belli bir çizgide ürün üreten, ürün sunan, belli bir marka değeri olan işletmeleri, noktaları tercih edersek bu riskimiz en aza indirgenmiş olur” diye konuştu.