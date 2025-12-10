Gıda sektöründe kameralı denetimler başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı kamera uygulamasına geçileceğini belirterek, “Gıda meselesi kırmızı çizgimiz. Burada en küçük bir taviz yok. Gıdada sahtekarlık yapanları artık anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu uygulamamız aynı şekilde devam edecek. Ayrıca bu alanda başka yeniliklerimiz de olacak. Gıda denetimlerinde kamera uygulamasına yakında başlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yangınlara karşı ekipmanların yenilendiğini belirten Yumaklı, “2026 hazırlıklarına da şimdiden başladık. Ekipmanlarımızı yeniliyoruz, araç filomuzu büyütüyoruz. 4 uçak, 12 helikopter, 165 arazöz daha alıyoruz. Envanterimizi daha da güçlendirmiş olacağız. Sadece bunlar değil, ormanla iç içe yaşayan tüm köy ve mahalleleri tek tek gezip eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.