Gıda zehirlenmelerine karşı tedbirler eğitimi verildi

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından resmi kurum ve kuruluşlarda görevli personellere yönelik 'Gıda alımları, Gıda zehirlenmeleri, Numune alımı ve Gıda İşletmelerinde Hijyen uygulamaları' konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Müdür Bülent Saklav başkanlığında düzenlenen eğitime İl Müdür Yardımcısı Ergün Tuğluk, Gıda ve Yem Şube Müdürü Nilgün Antepli ve konu sorumlusu personelin katılımlarıyla; Resmi kurum ve kuruluşlarda görevli personellere yönelik ''Gıda alımları, Gıda zehirlenmeleri, Numune alımı ve Gıda İşletmelerinde Hijyen uygulamaları'' konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

