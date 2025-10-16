'Gıdaya erişim bir adalet meselesi'

Dünya Gıda Günü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. Her yıl FAO tarafından belirlenen bir tema çerçevesinde yapılan Dünya Gıda Günü etkinliklerinde, gıda üretimi, tüketimi ve gıda güvencesine ilişkin konular gündeme taşınarak küresel anlamda büyük önem arz eden açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Dünya Gıda Günü’nde değerlendirmelerde bulunan Diyetisyen Kübra Taze, “Dünyada milyonlarca insan açken, her gün tonlarca gıda üretim veya taşınma aşamasında bozularak ya da evlerin, satıcıların veya restoranların çöp kutularına atılarak israf edilmektedir. Gıdanın bilinçsizce tüketilmesi de üretimde kullanılan değerli kaynakların ziyan olmasına yol açmaktadır. FAO’nun bu yılki teması ‘Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı’ olarak belirlenmiştir. Dünya genelinde 800 milyondan fazla insan açlıkla mücadele ederken, milyarlarca ton gıda israf edilmektedir. Türkiye’de de özellikle çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirli gruplar arasında sağlıklı gıdaya erişim ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu tablo, gıdanın sadece üretim değil, aynı zamanda bir adalet meselesi olduğunu göstermektedir” açıklamalarında bulundu.

‘GIDA YAŞAMI ŞEKİLLENDİRİR’

Diyetisyen Taze, gıdanın yalnızca karın doyurmadığını, bunun yanında yaşamı da şekillendirdiğini vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu: “Bugün yalnızca gıdayı kutlamıyoruz; aynı zamanda adil, sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için birlikte düşünmeye davet ediyoruz. Dünya genelinde milyonlarca insan hala yeterli besine ulaşamıyor. Oysa israf ettiğimiz gıda, açlığı bitirecek kadar fazla. Bunlar sadece bireysel tercihler değil; gezegenimizin sağlığına ve insanlığın geleceğine yapılan yatırımlardır. Bugün bir adım atalım, fazla aldığımızı paylaşalım, tabağımızı bilinçle dolduralım, toprağa ve emeğe saygı duyalım. Çünkü gıda sadece karın doyurmaz; yaşamı şekillendirir.”