GİK Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar: 'Ekonomi Çöküyor, Toplum Maneviyattan Uzaklaşıyor'

Doç. Dr. Bayraktar, Genel Başkan Mahmut Arıkan’ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında; ekonomik sorunlara, ahlaki yozlaşmaya, Gazze ve orman yangınları gündemine dikkat çekti.

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“Asgari Ücretli 6 Ayda 3.684 TL Kaybetti”

Doç. Dr. Bayraktar, son 6 aylık enflasyonun %16,67 olduğuna dikkat çekerek, bu oranın asgari ücretlinin alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

“Ocak ayında 22.104 TL maaş alan bir asgari ücretli, Haziran ayında reel olarak 18.420 TL’ye düşmüş durumda. Bu da 307 ekmeğin mutfaktan buharlaşması anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, devletin topladığı her 100 TL verginin 18 TL’sinin faize gittiğini belirten Bayraktar, “Yılın ilk yarısında 1 trilyon 111 milyar TL faiz ödendi. Bu, geçen yıla göre %94 artış demektir. Bu para kimin cebine gidiyor?” diyerek hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

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“Manevi Değerlerde Erozyon Var”

Bayraktar, yapılan araştırmalara göre halk arasında “dindar” olarak tanımlananların oranının %55’ten %46’ya düştüğünü, inançsızlık oranının ise ciddi şekilde arttığını vurguladı.

Bu tablonun en büyük sorumlusunun son 16 yıldır ülkeyi yönetenler olduğunu ifade eden Bayraktar, “Biz ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ diyen bir liderin izindeyiz. Bu sebeple ahlaki yozlaşmaya karşı üzerimize düşeni yapmak zorundayız” dedi.

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Gazze Vurgusu: “Kahrolsun Zulüm, Kahrolsun Sessizlik”

Konuşmasında Gazze’deki trajediye de dikkat çeken Bayraktar, “Gazze’de insanlar artık açlıktan ölüyor. Hükümet ise güzel konuşmalar yapıyor ama somut adım atmıyor” diyerek tepki gösterdi.

Saadet Partisi olarak Gazze’ye yardım ve destek konusunda her adımın arkasında olduklarını belirtti.

“Gazze’de kalıcı barışın yolu, İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesidir. New York’ta yapılan göstermelik anlaşmalar sadece meseleyi çıkmaza sürüklüyor” dedi.

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Orman Yangınları: “Rant ile Yangın Haritası Paralel”

Bayraktar, artan orman yangınlarıyla ilgili olarak da dikkat çekici uyarılarda bulundu.

“Rant değeri yüksek şehirlerle yangın sayısı yüksek şehirler örtüşüyor. Bu tesadüf değildir” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz’ın yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Bayraktar, yangınların sabotaj olabileceği ve imara açılmaması gerektiği uyarısını yineledi. Ayrıca Saadet Partisi’nin başlattığı fidan dikme seferberliğine destek çağrısı yaptı:

“Tüm vatandaşlarımızı fidan.saadet.org.tr üzerinden kampanyamıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

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“Saadet’in İktidarı Yakındır, Bu İşaret Kayseri’den Verilecek”

Kayseri İl Başkanı Erdal Altun’un görevdeki 1. yılını da kutlayan Bayraktar, Saadet Partisi’nin Kayseri’de halktan büyük teveccüh gördüğünü ve üye artışının hızla devam ettiğini belirtti.

“İl ve ilçe teşkilatlarımızı, hanım ve gençlik kollarımızı tebrik ediyorum. İnşallah Saadet’in iktidarı yakındır ve bu iktidarın işaret fişeği Kayseri’den atılacaktır” dedi.