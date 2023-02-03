Giresunspor - Kayserispor maçını Erkan Özdamar yönetecek

Süper Lig'in 23’üncü haftasında Kayserispor’un Giresunspor’a konuk olacağı müsabakayı Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Erkan Özdamar’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın 4’üncü hakemi olarak ise Alper Akarsu görevlendirildi. Erkan Özdamar bu sezon Kayserispor'un deplasmanda Gaziantepspor’u 2-1’lik sonuçla mağlup ettiği maçta görev yapmıştı.

2 Şubat Perşembe günü Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.