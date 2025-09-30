Girişimci Kadınlar'dan 'değer katan dergi' lansmanı

Değer Katan Dergisinin lansmanında konuşma yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 'Kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir. Kadınlarımızın elinin değdiği her işi güzelleştirdiğine, değer kattığına inanıyoruz. Girişimci kadınlar olarak da biliyorsunuz ki, kadınların gücü çok yüksek' dedi.

Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği, kuruluşunun 2’inci yılını kutlarken kültür ve sanat yolculuğuna adım atmak maksadıyla Değer Katan Dergisinin lansmanını gerçekleştirdi. Değer Katan Dergisinin lansmanında konuşma yapan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, “Kadın girişimcilerin ve kadın istihdamının her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir. Kadınlarımızın elinin değdiği her işi güzelleştirdiğine, değer kattığına inanıyoruz. Girişimci kadınlar olarak da biliyorsunuz ki, kadınların gücü çok yüksek. Bu gücün içerisinde bir elin nesi var, iki elin sesi var diyerek çok büyük bir aile olduk. Bizim ailemiz çok kıymetli. Çünkü içerisinde, az önce dediğim gibi, birbirinden değerli, birbirinden kıymetli iş insanı kadınlarımız var ve bizler de onlara, gücümüzün yettiği, elimizin değdiği her yerde destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Gençlere umut olmak maksadıyla çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Özlem Güneş, “Gençlerimize umut olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kayseri halkı bizi çok sevdi ve bize çok güvendi. Dernek olarak biz de bunun sorumluluğu ve bilinciyle çalışmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

