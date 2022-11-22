Gittikleri ihbarda yaralanan polis ve bekçinin tedavisi sürüyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde zorda kalan sağlık ekipleri için takviye gittikleri olayda saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralanan bekçi ve polisin tedavisi sürüyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, tedavisi devam eden yaralıları hastanede ziyaret etti.

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  • 22.11.2022 11:05
  • Güncelleme: 22.11.2022 11:55
Gittikleri ihbarda yaralanan polis ve bekçinin tedavisi sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde zorda kalan sağlık ekipleri için takviye gittikleri olayda saldırgan tarafından bıçaklanarak yaralanan bekçi ve polisin tedavisi sürüyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, tedavisi devam eden yaralıları hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak üzerinde geçtiğimiz cumartesi akşamı meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T. için ailesi ambulans istedi. İddiaya göre İ.T., adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İ.T. müdahaleye gelen bekçi Fatih D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.’yi bıçakladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı personeller de ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan saldırgan İ.T. de, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vali Çiçek’ten ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, hastanede tedavileri devam eden Polis Memuru Mustafa Akoğlu ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fatih Demirkol’u ziyaret etti. Doktorlardan yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından ziyarette çekindiği fotoğrafları paylaşan Vali Çiçek, "İhbar anonsu üzerine olay yerine giderken saldırıya uğrayan Polis Memuru Mustafa A. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi Fatih Demirkol’u hastanede ziyaret ettik. Her zaman vatandaşımızın huzur ve güveni için 7 gün 24 saat görev başında çalışan ve görevi için tehlikeleri göze alan personelimize acil şifalar dilerim. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.

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İHA

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