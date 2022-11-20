Giyim mağazasının pijama standını mesken tutan kedi esnafın maskotu oldu

Sivas'ta sürekli bir giyim mağazasının pijama standında uyuyan kedi, esnafların maskotu haline geldi.

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  • 20.11.2022 11:08
  • Güncelleme: 20.11.2022 11:08
Giyim mağazasının pijama standını mesken tutan kedi esnafın maskotu oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta sürekli bir giyim mağazasının pijama standında uyuyan kedi, esnafların maskotu haline geldi.

Havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanları barınmak için kendilerine sıcak yuva ararken, uyumak için kendisine pijama tezgahını seçen sokak kedisi esnafın maskotu oldu. Sıcacık pijamaların üzerinde uyuyan kediyi gören müşteriler ise bu durumu şaşkınlıkla karşılıyor. İş yeri sahibi Ahmet Turan Arslan, pijamaların arasında yatan kendinin müşterilerin dikkatini çektiğini belirterek, kedinin pijama satışlarını arttırdığını da söyledi.

“Ürünlerimiz kediden garantilidir”

Aslan, pijamaların kediden garantili olduğunu ifade ederek, “Kedi sadece burada yatmıyor, iş yerimizin içinde dahi yatıyor. Sabah güneşi direkt iş yerimizin üzerine doğduğu için kedi de güneşin altında yatıyor. Özellikle kadın ve çocukların daha çok ilgisini çekiyor ve bize de bunun faydası oluyor. Pijama ve ürünlerimiz yumuşak ve rahat olduğu için kedi tarafından tercih ediliyor. Ürünlerimiz kediden dolayı garantilidir” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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