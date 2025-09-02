  • Haberler
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan ve 'Gizemli Kutu' adı altında satış yapan sitelere erişim engeli getirildi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 360 sayılı toplantısında, son dönemde muhtelif platformlar üzerinden tüketicilere, içeriği belirsiz ürünlerden oluşan "Gizemli Kutu" adı altında yapılan satışlar gündeme alındı. Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde; bu tanıtımların tüketicilerin ekonomik davranışlarını önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ve tüketicileri normal şartlarda taraf olmayacakları işlemlere yönlendirebileceği tespit edildi. Bu doğrultuda gerçekleşen toplantıda; gizemli kutu ve benzeri satış yöntemlerinin haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilmiş, söz konusu tanıtımlar hakkında erişim engeli uygulanmasına ve yasa dışı faaliyet yürüten sitelerin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin başlatılması için ilgili kurumlara başvurulmasına karar verildi.

