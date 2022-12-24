Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Kayseri’nin Develi ve Tomarza ilçelerinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Sabah erken saatlerde etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Develi ve Tomarza ilçelerinde çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Develi - Soysallı yolu üzerinde kamyonet şarampole devrilirken, Kayseri - Pınarbaşı yolu üzerinde de çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Ekipler, kazalara müdahale ederken, karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; meydana gelebilecek sis ve pus olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.