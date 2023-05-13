GLA Yönetim Kurulu Başkanı Çelik: 'Kumsmall bu yıla damgasını vuracak'

 Kumsmall AVM'de düzenlenen sarma yarışmasında konuşan GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, 'Bu sene hep etkinliklerle geçecek. Kumsmall bu yıla damgasını vuracak' dedi.

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  • 13.05.2023 17:41
  • Güncelleme: 13.05.2023 17:41
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GLA Yönetim Kurulu Başkanı Çelik: 'Kumsmall bu yıla damgasını vuracak'

Kayseri Kumsmall AVM’de anneler gününe özel sarma yarışması düzenlendi. Ünlü oyuncu Gaye Turgut Evin ve Faik Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı yarışmada Kayserili hanımlar hünerlerini sergiledi. Yarışma hakkında konuşan GLA Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik, “Bugün çok güzel bir gün, yarın da anneler günü. Biz de bununla ilgili sarma yarışması planladık. Aslında bu Türkiye’nin her yerinde yaptığımız bir etkinlik ama Kayseri’de çok büyük ilgi gördü. Bu da sarmanın Kayseri’ye ait olduğunu bizce tescilledi. Çok fazla emek var. Çok yoğun, rekor bir katılım var. İyi olan kazansın diyoruz. Herkesin eline sağlık. Katılımdan çok memnunuz. Şu an bir rekordayız. Türkiye’nin her yerinde bunu yapıyoruz ama bu kadar katılım hiçbir yerde olmamıştı. İlk defa bu kadar yoğun bir katılım görmüş olduk. Bu sene hep etkinliklerle geçecek. Kumsmall bu yıla damgasını vuracak” ifadelerini kullandı.

Anneler Günü’ne özel gerçekleştirilen sarma yarışmasında dereceye girenlere büyük ödüller verilecek. Birinciye, ünlü bir mobilya markasından mobilya takımı, ikinciye 10 bin lira ve üçüncüye 5 bin lira hediye çeki takdim edilecek.

1ha

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