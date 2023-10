Glütensiz Kafe'den vatandaşlar çok memnun

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin insan ve sağlık odaklı sosyal sorumluluk projesi olan Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe, birbirinden leziz ve çeşit çeşit ürünleri ile çölyak rahatsızlığı olan ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşlar ile bütün Kayserilileri ağırlıyor.

Tuna Caddesi’nde vatandaşa hizmet veren ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören, takdir toplayan Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe’de, pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek ve simide kadar her şey bulunurken, paketli ürünlerin de satışı yapılıyor. Çölyak rahatsızlığı ve glüten duyarlılığı bulunan kişiler ile sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih edeceklere yönelik faaliyet gösteren Glütensiz Kafe, vatandaşlar tarafından da çok seviliyor. Kafenin hizmetini ve ürünlerini çok seven vatandaşlar, Glütensiz Kafe’den çok memnun olduklarını ifade ettiler.

“Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir yer açmış olmasından son derece memnunum”

Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe’yi yeni keşfettiğini ifade eden Sade Yetişmiş, sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyerek, Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir yer açmış olmasından son derece memnun olduğunu kaydetti. Yetişmiş, şöyle konuştu:

“Çok kısa bir süre önce keşfettim burayı. Burası çok güzel, sessiz, doğal, şatafatın gösterişin olmadığı, kafa dinlemeye bire bir. Burayı çok beğeniyorum. Kahvaltısı çok güzel. Hemen altına da şunu vermek isterim, biraz da uygun diyebiliriz. Pahalılığın arttığı bu zamanda insanlar artık böyle yerleri tercih ediyor. Yani nasıl deyim insanlar yavaş yavaş artık yalnızlaşmaya başladı çünkü her yerde farklı, insanlar da değişti, kafeler de değişti. Tüketim çok fazla artık. Kahvesini çok seviyorum, buranın ekmeğini, yemeğini çok seviyorum. Haftada iki kere gelmeye çalışıyorum. Biraz bu itici gibi geliyor insanlara. Aslında bizim açımızdan, sağlığımız açısından çok önemli. Anneme de özellikle ekmek alıp götürüyorum buradan, akşamları da geldiğim oluyor, annemi de getirdim daha önce o da çok beğendi. Birçok yere götürmeme rağmen işte burası kızım, biz artık buraya gelelim dedi. Sağlık her şeyden önemli bence. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir yer açmış olmasından son derece memnunum. Buna benzer birkaç yer daha açılsa bence çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Etrafıma şöyle bir baktığım zaman gördüğüm çiçekler, buranın atmosferi, burası çok güzel.”

“Burası özel bir tesis”

Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe Tesis Sorumlusu Mustafa Daloğlu kafenin, glütensiz beslenmeyi tercih eden ve rahatsızlığı olan bireylerin tercih ettiği bir mekân olduğunu ifade ederek, “Tatlı, tuzlu kurabiyelerimiz, ekmek çeşitlerimiz, tatlı çeşitlerimiz, yemeklerimiz, yöresel yemeklerimiz, yağ mantımız, sucuklu yumurtamız işte Kayseri yöresine ait su böreğimiz bunların hepsi burada mevcut. Glütensiz Kafemiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde KAYTUR ailesine, Ağustos 2021 yılında dâhil olmuştur. KAYTUR ailesinin en önemli tesislerinden birisidir burası. Öncelikle glütensiz beslenmeyi tercih eden ve rahatsızlığı olan bireyleri misafir ettiğimiz bir kafemizdir. En özel yemekler dışarıda insanların sürekli elinde tuttuğu ama glütensiz, insanların tutamadığı özel hamur kullanarak özel unlarımızla beraber onların da yemesini öncü ettiğimiz bir mekândır” diye konuştu.

“Vatandaşlarımıza, insanlığa da en önemli mevcut birikimlerden birisidir burası” diyerek konuşmasına devam eden Daloğlu, “Çeşitlerimiz çok. Her kesime hitap ediyoruz. Fiyat politikamız uygun, ekmeğimiz, glütensiz kahvaltı çeşitlerimiz var, aynı şekilde öğlen yemeği, akşam yemeği oldukça mevcut. Glütensiz hastalarımızı ve normal bireylerimizi her zaman beklediğimiz bir yerimiz burası. Her zaman herkesi bekliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.