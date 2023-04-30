Glutensiz Kafe Yoğun İlgi Görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla hayata geçirilen insan ve sağlık odaklı projelerinden olan Glütensiz Kafe, yoğun ilgi görüyor.

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  • 30.04.2023 11:20
  • Güncelleme: 30.04.2023 11:49
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Glutensiz Kafe Yoğun İlgi Görüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla hayata geçirilen insan ve sağlık odaklı projelerinden olan Glütensiz Kafe, yoğun ilgi görüyor.

Çölyak rahatsızlığı, glüten duyarlılığı olan vatandaşların yanı sıra sağlıklı yaşam için glütensiz beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara hitap eden Glütensiz Kafe hizmeti takdir toplarken, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Necmiye Büyükkılıç ve Milletvekili Adayı Hüseyin Cahit Özden ile birlikte kafeyi ziyaret etti. Tuna Caddesi’nde bulunan Glutensiz Kafe’yi ziyaret eden Böhürler, “Çölyak hastalarımız ve glütensiz beslenmek isteyen vatandaşlarımız için bu işletme Kayseri’de önemli bir alternatif” dedi. Milletvekili adayı Böhürler, doktor başkanın insan ve sağlık odaklı projesinden vatandaşların memnun olduğunu söyleyerek, “Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bu güzel girişiminden glütensiz beslenenler çok memnun” diye konuşurken, çölyak rahatsızlığının farkındalık meselesi olduğunu söyleyen vatandaşlar da bu projeden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, dışarıya tabi kalmadan glütensiz tüm ürünlerin kendi üretimi olan ve İç Anadolu Bölgesi’nde ilk ve tek kafe olan Glütensiz Kafe, pek çok yemek çeşidiyle hizmet vermeyi sürdürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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