'Glutensiz Mutfak' Kursu'na Yoğun İlgi

Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan bireyler ve bu bireylerin sağlıklı beslenme farkındalığını artırmak için düzenlediği 'Glutensiz Mutfak Kursu' yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın kişilerde görülen ve gluten alımının ince bağırsakta hasara yol açtığı bir hastalıktır. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan çölyak hastalarımıza sosyal belediyecilik kapsamında glutensiz gıda paketi dağıtıyoruz. Buna ilave olarak da yaşam boyu süren ve tek tedavisi sıkı bir diyet olan Çölyak hastalarının mutfaktaki işlerini kolaylaştırmak amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde ‘Glutensiz Mutfak Kursu’ düzenliyoruz. Bu mutfakta kursiyerlere glutensiz beslenmenin önemi, glutensiz malzemelerle farklı tarifler, doğru pişirme teknikleri gibi konularda kapsamlı bilgiler veriliyor. 250 saatlik bir eğitim sonunda kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika da veriyoruz. Glutensiz ürünlerin maliyetli ve ulaşılması zor olduğunun bilincindeyiz. Kurs sayesinde vatandaşlarımız, dışarıda bulmakta zorlandıkları ürünleri evlerinde en sağlıklı şekilde yapmayı öğreniyor. Bu kursla hemşehrilerimizin hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de mutfaktaki motivasyonlarını artırıyoruz. Belediye olarak yapmış olduğumuz bu çalışmalarımız ile çölyak hastalarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çölyak hastaları, gluten hassasiyeti olan ve glutensiz beslenmek isteyen herkesi kursa beklediklerini söyleyen Glutensiz Mutfak Kursu’nun eğitmeni Büşra Daylan ise Ramazan ayı dolayısıyla sahur ve iftar için glutensiz menüler hazırladıklarını da hatırlattı.

