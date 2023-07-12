Go Kart sürücüsü drift yaparken kaza yaptı

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Caddesi’nde bulunan eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Go kart sürücüsü kadın pistte drift yapmak isterken kaza yaptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.