Go Kart sürücüsü drift yaparken kaza yaptı
Kayseri'de bir eğlence merkezinde iddiaya göre go kart süren kişi drift sebebiyle kaza yaptı.
- 12.07.2023 11:36
- Güncelleme: 12.07.2023 11:36
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Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Caddesi’nde bulunan eğlence merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Go kart sürücüsü kadın pistte drift yapmak isterken kaza yaptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1ha
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