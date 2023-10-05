Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 54 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; yasa dışı yollarla giriş yapan ve uluslararası koruma başvuruları reddedilmesine rağmen kalmaya devam eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 54 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.