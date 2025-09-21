Göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'Göçmen Kaçakçılığı', 'Müstehcenlik' ve 'Tehdit' suçlarından aranan K.A.(48) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu "Göçmen Kaçakçılığı", "Müstehcenlik" ve "Tehdit" suçlarından toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan K.A.(48), saklandığı adreste ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.