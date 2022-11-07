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Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Sivas'ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.
- 07.11.2022 08:30
- Güncelleme: 07.11.2022 08:30
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Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, kazada ilk belirlemelere göre 3 ölü, 27 yaralı olduğu bilgisi var.
Edinilen bilgiye göre olay Malatya-Kayseri Kara Yolu, Sivas’ın Gürün ilçesi, Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. Kazada içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir otobüs devrildi. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi yönlendirildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olmasından endişe ediliyor.
İHA
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