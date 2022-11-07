Göçmenleri taşıyan otobüs devrildi ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı

Sivas’ta düzensiz göçmenleri taşıyan bir otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Malatya -Kayseri Karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde gerçekleşti. İstanbul’da yakalanan 38 düzensiz göçmeni Diyarbakır’da bulunan göç idaresine götüren otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi ölürken çok sayıda kişi yaralandı. Otobüsün altında kalanlar olduğu düşünülüyor. Yaralı sayasının artmasından endişe ediliyor. Aynı zamanda araçta bulunan beş jandarma personelinden birinin de yaralı olduğu belirtildi.