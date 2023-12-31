Göğdere rampasında tehlikeli kaza
Kuşçu Baraj yolu üzerinde bulunan tehlikeli Göğdere rampasından bir araç daha yokuş aşağı uçurumdan vadinin derinliklerine düştü.
- 31.12.2023 19:43
- Güncelleme: 31.12.2023 19:43
Kuşçu Baraj yolu üzerinde bulunan Göğdere rampasında bulunan tehlikeli virajlar, özellikle Kuşçu Barajına gitmek için gelen ziyaretçiler için tehlikeli olmaya devam ediyor.
Yılın son günü akşam üzeri meydana gelen kazada ticari bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göğdere rampasından yokuş aşağı düştü.
Yaralıların olduğu söylenen kaza ile ilgi soruşturma ve tesbit ilemleri devam ediyor.
Haber Merkezi
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