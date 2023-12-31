Göğdere rampasında tehlikeli kaza

Kuşçu Baraj yolu üzerinde bulunan Göğdere rampasında bulunan tehlikeli virajlar, özellikle Kuşçu Barajına gitmek için gelen ziyaretçiler için tehlikeli olmaya devam ediyor.

Yılın son günü akşam üzeri meydana gelen kazada ticari bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Göğdere rampasından yokuş aşağı düştü.

Yaralıların olduğu söylenen kaza ile ilgi soruşturma ve tesbit ilemleri devam ediyor.