Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın: Elektronik sigaralardaki tehlike normal sigaradan 30 kat daha fazladır

kayseri Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Münevver Mertsoylu Aydın, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Tütün kontrolü hakkında bilgi veren Aydın, “Tütün kontrolünün temel amacı, tütün ürünlerinin sağlık kayıplarına neden olmasını engellemektir. 2 yıldır Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin bağımlılığına karşı mücadele çağrısı vermektedir. Çünkü tütün ve nikotin endüstrisi özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef almaktadır. Tüm dünyada yapılan düzenli kontrollerle ve ülkemizde özellikle pandemi öncesi tütün kontrol yasaklarıyla klasik sigaralarda satışlar çok azalmıştır. Ancak endüstri çok hızlı. Ülkemizde yasak olmasına rağmen elektronik sigaraların zarar azaltıcı etkisi var, üçüncü el yetkisi yok, dumanı yok diye sosyal platformlar üzerinden hızlıca girmiş ve gençlerimizi hedef almıştır. Gençlerimizin çantasında bunlar birer kalem, ruj veya rimel gibi taşınmakta ve büyük tehlike yaratmaktadır. Çünkü elektronik sigaralar bir sigara bırakma yöntemi değildir. Aksine elektronik sigaralar, sigarayı daha fazla içme yöntemidir. Bu nedenle ailelere sürekli dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

“ELEKTRONİK SİGARALARDA BİRER DUMAN KAYNAĞIDIR”

Tütünsüz Dünya Günü’nde elektronik sigaraların gerçek birer duman olduğunu kabul etmemiz gerektiğini belirten Aydın, “Elektronik sigaralardaki tehlike normal sigaradan 30 kat daha fazladır. Endüstri, kaybettiği hedef kitleyi elektronik sigaralarla kazanmaya çalışmakta ve gençlerimizi hedef almaktadır. Eğer ülkemizde yakında elektronik sigaralar yasalaşırsa, çok ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Son yapılan çalışmalarda elektronik sigaraların daha hızlı bir şekilde kanser yapıcı etkisi bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca gençlerde, kronik sigarada olmayan elektronik sigaradan dolayı akut etkisiyle yoğun bakımlara giren bir akciğer hastalığı ortaya çıkmıştır ve ölümcül seyretmektedir” dedi.

“GENETİK ZARARLAR VERİYOR”

Sözlerini sürdüren Aydın, “Elektronik sigaralar, normal sigara gibi ortama kimyasal maddeler vermekte ve bu kimyasal maddeleri içmeyen kişiler de solumaktadır. Bu maddeler kanserojen olduğu için genetik zararlar vermekte ve bu zarar nesiller boyu aktarılmaktadır. Yani ‘ben sigara içtim, bana bir şey olmadı, kanser olmadım’ diyen bazı kişiler de kendi torunlarında bile değişik kanser hikayeleri, genetik bozuklukların ortaya çıkacağı bilimsel araştırmalarla gösterilmiştir. Dünya Tütünsüz Günü’nde lütfen gençlerimizi uyaralım. Dumansız dedikleri elektronik sigaranın görünmeyen duman saldığına hep birlikte inanalım ve tütün kontrol çalışmalarına tüm ülke olarak sahip çıkalım” ifadelerini kullandı.

(RHA)