Gök Gürledi, Kayseri Titredi: Yıldırım, Apartman Çatısını Delip Geçti!
Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan fırtına, kent genelinde yıldırımlarla kendini gösterdi. Melikgazi ilçesinde bulunan Yeniköy Mahallesi sakinleri, gecenin karanlığında korku dolu anlar yaşadı.
Zeren Sokak üzerindeki 14 katlı bir apartmanın çatısına düşen yıldırım, binanın bir bölümünü parçaladı. Kopan parçalar, park halindeki araçlara zarar vererek maddi hasara yol açtı.
Olayın ardından bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar yaşanan durumu şaşkınlıkla izledi. Neyse ki yaralanan olmadı, ancak doğanın gücü bir kez daha hissedildi.