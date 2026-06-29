Gökbörü, 'AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu' almaya hak kazandı

Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD tarafından yürütülen Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sistemi kapsamında yapılan değerlendirmeleri başarıyla tamamlayarak ‘AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu’ almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Osman Şahan, “Kurulduğumuz ilk günden bu yana, "insan hayatı" ve "vatan sevgisi" odaklı vizyonumuzla, afetlerin ve acıların yaşandığı her an milletimizin yanında olmayı en kutsal görev bildik. Bu yolda disiplinden, profesyonellikten ve sarsılmaz bir inançtan asla taviz vermedik. Bugün, bu disiplinin ve adanmışlığın en somut meyvesini almış bulunuyoruz. Ekibimiz, kentsel arama kurtarma alanındaki zorlu akreditasyon sürecini ve sınavlarını başarıyla tamamlayarak rüştünü bir kez daha ispat etmiştir. Bu akreditasyon, sadece teknik bir yeterlilik belgesi değil; ekibimizin döktüğü her damla alın terinin, feda ettiği uykuların ve enkaz altındaki tek bir can için çarpan yüreklerinin resmi bir tescilidir” dedi.