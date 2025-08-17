GÖKBÖRÜ'de ekipman teslim töreni gerçekleşti

GÖKBÖRÜ Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği'nde ekipman teslim töreni gerçekleşti. Törene Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AFAD İl Müdürü Rıfat Genç, GÖKBÖRÜ Dernek üyeleri, TURKUAZ Arama Kurtarma Derneği üyeleri katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek: "Üç tane dertli yola çıkmış. Derdinden anlayacağına inandıkları belediye başkanına ziyaret etmişler. Belediye başkanımız da, Kocasinan Belediye Başkanımız da o dertli gönüllerin derdini fark etmiş, dertlerine ortak olmuş. Bugün El Kilet'in bu bölgesinde, şehrimizin neredeyse tamamında arama kurtarma adına bir iklim değiştirdiler, bir heyecan oluşturdular. İşte karşımda dimdik, heyecanla göreve hazır bekliyorlar. Üç kişiyle başlayan bu süreç bambaşka bir noktaya gelmiş. İşte Osman'ı harekete geçiren de dert, başkana ona olumlu cevap verdiren de dert. Arkadaşlar, bizim dertli insanlara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise: "Osman'ın itiraflarını ilk defa duydum ben. 15 kişi dediğinde 15'e inanmıştım. Hatta daha fazlasına inanmıştım. Osman'ın o 30 kişiyi getireceğine inanmıştım. Bugün belki "üç kişiyiz" deseydi bu etki olmazdı. 15 kişi deyince tabii daha farklı bir etki oluştu. Hakikaten o süreçten sonrasında çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde Gökbörü gönüllülerinin sayısı arttı" şeklinde konuştu.

AFAD İl Müdürü Rıfat Genç de: "Bugün burada böyle bir program yaparken Osman Bey haber verdiğinde, "Müdürüm, artık projemizin sonuna geldik. Hani biz eğitimlerimizi verdik. Aldığımız Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğündeki proje kapsamında da işler yaptığımıza inanıyoruz," diye yanıma geldi. Dedim ki, "Güzel yol yürüyorsunuz. Emeğiniz çok fazla." Bu katkıyı biz aslında şöyle, kendilerine en başta inanmamızdaki neden, geldiklerindeki heyecandı ve o heyecanı hiç kaybetmediler. 90 kişi arama kurtarma eğitimi aldı, enkazda arama kurtarma. Gökbörü bugün hani belki üç kişiyle başladı ama şu an enkaza girecek 90 kişiler. Hani bunu söylerken de gurur duyuyoruz. Çünkü her biri birbirinden de heyecanlı. Hepsi Hilti'yi tutmak istiyor, hepsi kesici ayırıcıyla enkazın içerisinden bir cana dokunmak istiyor. Ve açıkça ifade edeceğim, bugüne kadarki, Gökmen Valim göreve başladığımda söylediği, "Rıfat, herkes çok hazır olacak. Sahip çık," sözü üzerine biz bunu bir emir bildik. Şeref, namus sözü verdik ve bu anlamda da devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖKBÖRÜ Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Osman Şahan da: "Biz 2023’ün 4. ayında üç kişiyle bir ekip kurmaya karar verdiğimizde yolumuz ilk Ahmet Başkanımızın önüne düşmüştü. Biz Ahmet Başkanımızın yanına gittiğimizde bize bir sözü vardı. Biz salon istemiştik, eğitim salonu ya da toplantı salonu için. Başkanımız bize, "Ekip o zaman kaç kişi?" demişti. "15 kişi" demiştik. Bu hiç unutmadığım bir sözü: "30 kişi olursanız bir ay sonra daha fazlasını veririm," demişti. Ve bir ay sonra o toplantıya katıldı kendisi. Biz üç kişiydik, 15 kişi ilk demiştim. Ahmet Başkanımız geldiğinde de toplantımıza, bize Başkanım meclis salonunu verdi kendisi. Orayı kullandırdı. Son toplantımıza geldiğinde 45 kişiydik ve artık oraya da sığmadığımızı, bizim orayı çok kullandığımızı, bize bir yerleşke lazım olduğunu söyleyip kendisi bize burayı verdi. Güzel bir şekilde kullandık. Burası da şimdi yetmiyor tabii ki başkanım. Sayımız 110 kişiye ulaştığı için gerçekten yetme konusunda sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.