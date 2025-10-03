Gökhan Bolat'tan Çarpıcı Açıklamalar: 'İsrail'i Durdurmanın Yolu Güçten Geçiyor'

Prof. Dr. Bolat, Ortadoğu, Filistin ve Kudüs’ün tarih boyunca birçok peygamberin ve semavi dinin merkezi olduğunu vurgulayarak, bu bölgedeki hak mücadelesinin hala sürdüğünü kaydetti. “Günümüzde Filistin, Gazze ve Kudüs’te yaşanan işgal ve zulümler, yeni bir liderlik anlayışına olan ihtiyacı ortaya koyuyor,” diyen Bolat, Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim gibi adaletli liderlerin özlemini dile getirdi.

İsrail’in 1920'lerden beri Filistin’de sürdürdüğü işgalin ve soykırımın uluslararası hukuk nezdinde tanınmadığını belirten Bolat, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı’nın ardından 70.000'den fazla Filistinli Müslümanın hayatını kaybettiğini, 100.000’den fazla Müslümanın yaralandığını ve Gazze’nin büyük bir yıkıma uğradığını ifade etti.

Bolat, “İsrail, ateşkes ve barış girişimlerine kulak tıkıyor. Bu durumu değiştirmek için askeri güç kullanmaktan başka çare yok. Bu, insanlık adına fedakarlık yapabilen güçlü Müslüman liderlerin sorumluluğudur,” şeklinde konuştu.

Toplantıda, katılımcılar Bolat’a çeşitli sorular yönelterek yanıtlar aldı. Ayrıca, MAZLUMDER’in yeni dönemdeki faaliyetleri hakkında Şube Başkanı Av. Abdullah Kaya bilgi verdi. Önceki dönem Şube Başkanı Ahmet Taş’ın da katıldığı toplantı, Bolat’ın etkileyici konuşmasıyla sona erdi. MAZLUMDER yöneticileri, katılımcılara ve Prof. Dr. Gökhan Bolat’a teşekkürlerini iletti.