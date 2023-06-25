Gökhan Karagöl: 'Hocamızı kısa sürede açıklayacağız'

Sivasspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, “Sivasspor olarak çok yakın zamanda teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.

Sivasspor’da teknik direktör arayışı sürüyor. Bu kapsamda kulübün başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Gökhan Karagöl, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Karagöl, sosyal medya hesabından, “Sivasspor olarak çok yakın zamanda teknik direktörümüzü açıklayacağız. Kariyer hedefi olan, genç, Sivas’ımızı ve kulüp yapımızı bilen teknik adamlar üzerinde tüm yönetim kurulu olarak çalışıyoruz. Yeni dönemde hem direkt olumlu sonuç alacağımız transferler hem de öz kaynaktan çıkartacağımız genç futbolcularımızla başarıya gideceğiz. Bu yolda yeni teknik direktörümüz en büyük güvencemiz olacak. Sivasspor taraftarı transfer konusunda yönetim kuruluna güvenmelidir. Hem teknik direktörümüz hem de scout ekibimizle birlikte transfer çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.

“Bu sene birlik senesi”

Taraftarı yeni sezonda stadyuma davet eden Karagöl, “Yeni teknik direktörümüzü açıkladıktan sonra planlı şekilde sürdürdüğümüz transfer politikamızın meyvelerini yakın zamanda alıp kamuoyuyla paylaşacağız. Yiğidolar, bu sene birlik olma senesi. Stadyumu coşkunuzla doldurup, takımımıza enerjimizi sonuna kadar verelim. Bu sene birlikte mücadele edelim, birlikte zaferler kazanalım. Sivasspor taraftarıyla bütünleşince hiçbir güç karşısında direnemez” ifadelerini kullandı.