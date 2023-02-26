Gökhan Sazdağı: 'Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık'

Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı, maçtan sonra yaptığı açıklamada Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık dedi.

PAYLAŞ
  • 26.02.2023 13:15
  • Güncelleme: 26.02.2023 13:44
  • 85
Gökhan Sazdağı: 'Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı, maçtan sonra yaptığı açıklamada; "Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Bitexen Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Yüreklerinin buruk, kalplerinin kırık olduğunu ifade eden Yukatel Kayserisporlu Gökhan Sazdağı; ”Zor bir deplasmandan 3 puanı alarak dönüyoruz. Kelimeler çıkmıyor yüreğimizden ve iki dudağımız arasından. Yüreğimiz buruk, kalbimiz kırık. Orada bir yerlerde çadırda yaşadığını bildiğimiz vatandaşlarımız var. Enkaz altında kalmış on binlerimiz var. Ancak elimizden yardım yapmak ve rabbimizden yardım dilemekten başka bir şey gelmiyor. Biz maçı oynadık, evlerimize dönüyoruz şu anda. Ya dönemeyenler ve dönecek ev bulamayanlar. Allah yardımcınız olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Carlos Mane 2'inci golünü attı

Carlos Mane 2'inci golünü attı

Afet bölgesindeki ilk 'konteyner çarşı', yarın Elbistan'da hizmet verecek

Afet bölgesindeki ilk 'konteyner çarşı', yarın Elbistan'da hizmet verecek

Büyükşehir KAYMEK'ten depremzede öğrencilere eğitim desteği

Büyükşehir KAYMEK’ten depremzede öğrencilere eğitim desteği

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karısının tarafından bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Karısının tarafından bıçaklanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Başkan Çolakbayrakdar, Depremde Hasar Gören Yapıların Yıkım Çalışmalarını Kontrol Etti

Başkan Çolakbayrakdar, Depremde Hasar Gören Yapıların Yıkım Çalışmalarını Kontrol Etti

DAHA FAZLA
İncesu'dan afet bölgesine 125 kuaför gönderildi

İncesu’dan afet bölgesine 125 kuaför gönderildi

Depremden etkilenen illerden, Kayseri'ye 5 bin 421 öğrenci nakledildi

Depremden etkilenen illerden, Kayseri’ye 5 bin 421 öğrenci nakledildi

Ticaretin önemli unsuru bedesten: Kayseri'de 1 adet bulunuyor

Ticaretin önemli unsuru bedesten: Kayseri'de 1 adet bulunuyor

Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları belli oldu

Nusret Uğurlu'nun acı günü

Nusret Uğurlu'nun acı günü