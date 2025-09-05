Gökhan Ünal: Lige galibiyetle başlamak istiyoruz

Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal, 'Güzel bir galibiyet aldık. Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Pazar günü ilk iç saha maçına çıkacağız. O maçı kazanıp lige galibiyetle başlamak istiyoruz.' dedi.

Erciyes 38 FK, dün oynanan Türkiye Kupası maçında Türk Metal 1963 Spor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Kayseri ekibi, Pazar günü aynı rakibiyle bu sefer lig maçında karşılaşacak. Galip geldikleri maç sonrası açıklama yapan Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal, “Güzel bir galibiyet aldık. Türkiye Kupası’nda gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Pazar günü ilk iç saha maçına çıkacağız. Yeni bir takımız. Maç oynadıkça daha iyi seviyeye geleceğiz. Eksiklerimiz de vardı. Ancak artılarımız çok daha fazlaydı. Önemli olan, futbolcularımın hırsı. Birbirimizi tanıdıkça daha iyi olacaklar. Şu an her şey yolunda gidiyor. İlk lig maçımızı da kazanıp sezona galibiyetle başlayıp yolumuza bakacağız. Kayseri’nin yeri benim için her zaman çok farklıdır. İnşallah hem biz hem de Kayserispor hak ettiği yerlerde olur. Çünkü bu şehir, bu taraftar bunu hak ediyor. Pazar günü bütün taraftarları maçımıza davet ediyorum. Lige onlarla birlikte galibiyetle başlayalım” dedi.

