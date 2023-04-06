Gökhan Yeşilbaş 30 gol attı

İsmail Okumuş FK, takımın golcüsü Gökhan Yeşilbaş kendi rekorunu kırdı.

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  • 06.04.2023 09:51
  • Güncelleme: 06.04.2023 09:51
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Gökhan Yeşilbaş 30 gol attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İsmail Okumuş FK, takımın golcüsü Gökhan Yeşilbaş kendi rekorunu kırdı.

kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunu şampiyon olarak tamamlayan İsmail Okumuş Futbol Kulübünde forma giyen golcü oyuncusu Gökhan Yeşilbaş yeni bir rekora imza attı. Geçmiş sezonlarda forma giydiği takımlarda bir sezonda 28 gol atan Gökhan Yeşilbaş, 2022-2023 sezonunda attığı 30 golle kendi rekorunu kırdı. 2008 yılında futbola Sanayi Esnafspor altyapısında başlayan ve ardından farklı takımlarda forma giyen 1994 doğumlu golcü oyuncu Gökhan Yeşilbaş’ın keyfi yerinde. Sezonu hem şampiyon olarak hem kendi rekorunu kırarak tamamlayan Gökhan Yeşilbaş çifte sevinç yaşıyor. İsmail Okumuş FK’nin 18 maçta attığı 69 golün 30’una imzasını atan Gökhan Yeşilbaş şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Zafer inananların olduğunu söyleyen Gökhan Yeşilbaş; “2022 -2023 sezonunu şampiyon olarak kazasız, belasız bitirdik. 17 maçta 30 gol atarak rekorumu kırdım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zafer inananlarındır. Yanımda olan ve destek olan sevenlerimize selam olsun” dedi.

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İHA

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