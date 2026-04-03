Gökkent Mahallesi'nde alternatif güzergahlar oluşturuluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gökkent Mahallesi'nde 5 kilometrelik yeni imar yolu projesiyle şehir içi ulaşımı rahatlatacak alternatif güzergahlar oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen çalışmalar kapsamında, Gökkent Mahallesi’nde planlanan yeni imar yolları ile şehir trafiğine kalıcı çözümler üretiliyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen projede, toplam uzunluğu 5 kilometre olan ve Malatya Yolu (Nalçik Bulvarı) ile Sivas Bulvarı ve Malazgirt Bulvarı’nı (TOKİ) birbirine bağlayacak 30 metre genişliğindeki imar yollarında terasman çalışmalarına başlandı. 2x2 gidiş-dönüş olarak projelendirilen yolların tamamlanmasıyla birlikte, özellikle Mimar Sinan Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Yeni güzergahlar, sürücülere alternatif ulaşım imkanı sunarak şehir içi trafiği daha akıcı hale getirecek. 18 metre asfalt platformuna sahip olacak yolların, ihtiyaç duyulan bölümlerinde yaya kaldırımları ve güvenlik amaçlı oto korkuluklar da inşa edilecek. Proje, hem sürüş güvenliğini artıracak hem de yayalar için daha konforlu bir ulaşım ortamı sağlayacak.

Doğum izni süresi uzatılıyor
