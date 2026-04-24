Gökkent’te 5 kilometrelik ana arteri incelendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gökkent Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden yeni imar yolunu yerinde inceledi. Büyükkılıç, çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen ve toplam uzunluğu 5 kilometre olan, Malatya Yolu (Nalçik Bulvarı) ile Sivas Bulvarı ve Malazgirt Bulvarı’nı (TOKİ) birbirine bağlayacak 30 metre genişliğindeki imar yollunda gelinen son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan eşlik etti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Gökkent, şehrimizin doğusunda gelişen en önemli semtlerimizden birisi. Burada yeni yapılanmalar imarlı, planlı, altyapısı olan bir anlayış içerisinde ama en önemlisi ana arterimizi daha yapılaşma hayata geçmeden, bir an evvel yapıyoruz. Nalçik Bulvarı’ndan yani Malatya güzergâhı diye bilinen yolun paralelinde Mimsin bölgemizin hemen altından gelmek suretiyle yine Sivas Caddemize bağlanan önemli bir ana arterimizi hayata geçiriyoruz. Yine aynı zamanda bu gölgedeki yapılaşmalara fırsat vermek amacıyla da 30 metrelik ara yollarımızı da açmış oluyoruz. Adeta bölgede 2 tane kavşağı olan önemli, canlanmış ve toplamda 5 kilometrelik bir yolumuzu hayata geçirmiş olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Şuanda bu bölgedeki platformu böylece yapmaya başladık. Kayseri’de ulaşımı rahatlatmak için hiçbir bölgeyi ihmal etmeden her bölgeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KASKİ de maşallah boş durmuyor. Hizmet yapılaşmanın önünde gidiyor. İşte Kayseri farkı da bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.

2x2 gidiş-dönüş olarak projelendirilen yolların tamamlanmasıyla birlikte, özellikle Mimar Sinan Kavşağı’nda yaşanan trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Yeni güzergâhlar, sürücülere alternatif ulaşım imkânı sunarak şehir içi trafiği daha akıcı hale getirilecek. Yolların, ihtiyaç duyulan bölümlerinde yaya kaldırımları ve güvenlik amaçlı oto korkuluklar da inşa edilecek. Proje, hem sürüş güvenliğini artıracak hem de yayalar için daha konforlu bir ulaşım ortamı sağlayacak.