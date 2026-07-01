Gökkent'te 85 Milyon TL'lik Modern Okul Yatırımı

Kayseri'nin Gökkent Mahallesi'nde yapımı süren 16 derslikli okul projesi tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 85 milyon TL maliyetle hayata geçirilen yatırım, bölgenin artan eğitim ihtiyacına cevap vermek üzere modern mimari anlayışla tasarlandı.

Gökkent'te 85 Milyon TL'lik Modern Okul Yatırımı

Hayırsever katkısıyla yapılacak olan okul, toplam 3 bin 227 metrekare kullanım alanına sahip olup bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşuyor. Yaklaşık 480 öğrenci kapasitesi ile hizmet verecek yapı; ana sınıfı, fen, resim ve müzik derslikleri, kütüphane, çok amaçlı salon, rehberlik servisi, öğrenci kantini, mescit ve idari birimleri bünyesinde barındırıyor.

Çağın gerekliliklerine uygun eğitim ortamları sunmayı hedefleyen proje, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak donatılarla destekleniyor. Sadece fiziki bir yapı değil, aynı zamanda çağdaş eğitim anlayışını yansıtan bir merkez olarak planlanan okulun, 2026-2027 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi öngörülüyor.

Tamamlandığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek olan okul, Gökkent ve çevresindeki öğrenciler için modern bir eğitim yuvası olacak.

 

Haber Merkezi

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