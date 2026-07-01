Gökkent'te 85 Milyon TL'lik Modern Okul Yatırımı
Kayseri'nin Gökkent Mahallesi'nde yapımı süren 16 derslikli okul projesi tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 85 milyon TL maliyetle hayata geçirilen yatırım, bölgenin artan eğitim ihtiyacına cevap vermek üzere modern mimari anlayışla tasarlandı.
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