Göksun'da güç birliği ile yaralar sarılıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Belediyeleri olarak depremzede vatandaşların her an yanlarında olduklarını söyledi. Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi ile Ericek kasabasında depremzede vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Özdoğan, 'Devletimiz, depremin yaralarını en kısa sürede saracak' dedi.

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  • 01.03.2023 14:44
  • Güncelleme: 02.03.2023 15:49
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Göksun'da güç birliği ile yaralar sarılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Belediyeleri olarak depremzede vatandaşların her an yanlarında olduklarını söyledi. Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi ile Ericek kasabasında depremzede vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Özdoğan, “Devletimiz, depremin yaralarını en kısa sürede saracak” dedi.

Ekiplerin çalışmasını yerinde incelemek için Kahramanmaraş’a giden Başkan Özdoğan, ilk olarak Göksun ilçesinde vatandaşlarla tek tek görüştü. Bölge halkı Başkan Özdoğan’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken “Kayseri, bizim her zaman yanımızda oldu” dediler.

Hacılar ve Develi belediyesinin çalışma yürüttüğü Ericek Kasabası’nda kurulan çadırlarda yaşayan afetzedeleri de ziyaret ederek bölge halkına erzak ve temizlik malzemeleri dağıtan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, burada eksiklikleri not alarak bölgeden sorumlu koordinatör valilere ileteceklerini belirtti.

Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı personelle de bir süre sohbet eden ve işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Özdoğan burada yaptığı açıklamada, “Devletimiz her zaman milletinin yanındadır” diyerek şöyle konuştu:

“Hacılar ve Develi Belediye ekiplerimiz olarak Göksun ilçesi Ericek Kasabası’nda enkaz kaldırma çalışmaları yapmak amacıyla buradayız. Güç birliği içerisinde hareket ediyoruz. Bugün de ekiplerimizin çalışmalarını yerinde inceleyerek depremzedelere destek verdik. Bölge halkının yaşadıkları sıkıntılarla ilgili taleplerini karşılamak, dertlerine çare olmak üzere tüm kurumlarımızla Göksun ve Ericek’te onları yalnız bırakmıyoruz. Buradan aldığımız notlarla ilgili çözüm noktasında neler yapacağımızı görüşerek yaraları bir an önce saracağız.”

Göksun İlçesi’nde çalışmaları koordine eden Batman Valisi Ekrem Canalp’ı da ziyaret eden Özdoğan, burada yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Başkan Özdoğan Ericek’te ki incelemelerinin ardından anlamlı ve bir o kadar da duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi. Özdoğan, geçtiğimiz hafta gittiği Elbistan İlçesi’nde tanıştığı depremzede küçük Barış’ı ziyaret etti. Depremin ardından çadırda yaşamaya başlayan Yıldırım Ailesi ile sohbet eden Özdoğan Barış’a hediyeler verdi.

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İHA

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