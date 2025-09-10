GÖKTİM Akademi başvuruları başladı
Kayseri Valiliği himayelerinde kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi yeni dönem kayıtları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’de Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyeleri’nde eğitim alan ilk dönem öğrencilerinin mezun olmasının ardından yeni dönem kayıtları başladı. Akademiye; lise hazırlık 9-10-11’inci sınıf öğrencileri katılım sağlayabilecek. Son başvuru tarihi ise 26 Eylül olarak belirlendi.