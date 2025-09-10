GÖKTİM Akademi başvuruları başladı

Kayseri Valiliği himayelerinde kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi yeni dönem kayıtları başladı.

GÖKTİM Akademi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’de Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyeleri’nde eğitim alan ilk dönem öğrencilerinin mezun olmasının ardından yeni dönem kayıtları başladı. Akademiye; lise hazırlık 9-10-11’inci sınıf öğrencileri  katılım sağlayabilecek. Son başvuru tarihi ise 26 Eylül olarak belirlendi.

Hazine, Kayseri'de 156 taşınmazı ihale ile satacak
Başkan Altun, 'Devlet, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır'
Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı: Hakkınızı helal edin
'İntihar, sadece bireysel bir sorun değildir toplum olarak hepimizin sorumluluğudur'
Vergide yeni düzenleme
'Hazırlıklı gebelikte süreç sağlıklı, sürpriz gebelikte travmatik olabiliyor'
