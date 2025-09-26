GÖKTİM Akademi başvurularında son gün bugün

Kayseri Valiliği himayelerinde kurulan Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi 2025-2026 dönemi başvuruları için son gün bugün. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’de Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyeleri’nde eğitim almak isteyen öğrenciler için 2’nci dönem kayıtları 10 Eylül tarihinde başladı. Akademiye; lise hazırlık 9-10-11’inci sınıf öğrencileri katılım sağlayabilecek. Son başvuru tarihi ise 26 Eylül (bugün) olarak belirlendi.