GÖKTİM Akademi'de eğitimini tamamlayan öğrencilere sertifika

Kayseri'de GÖKTİM Akademi'de eğitimlerini tamamlayan öğrencilere katılım sertifikaları Vali Gökmen Çiçek tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin ortak iş birliğiyle faaliyete geçen Göktim Akademi’de Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Elektrik-Elektronik, 3D Tasarım ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Atölyeleri’nde eğitim alan öğrenciler süreci başarıyla tamamladı. Vali Gökmen Çiçek, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (GÖKTİM) Akademi’de eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım sertifikalarını verdi.

